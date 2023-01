Lamma, 2022 anno più caldo degli ultimi 3 decenni in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Nel 2022 la Toscana ha vissuto l'anno più caldo degli ultimi tre decenni, con una variazione di +1,3 gradi Celsius delle temperature medie rispetto al periodo di riferimento 1991-2020. A un'estate torrida, secondo i dati del consorzio Lamma presentati oggi, è seguito un autunno con l'ottobre più caldo mai osservato in Toscana, e il dicembre più mite dell'intera serie storica (+2,7 gradi rispetto alla media).

Dieci mesi su 12 hanno registrato temperature superiori ai valori attesi.

Per quanto riguarda le precipitazioni, secondo i dati, il 2022 è stato altrettanto estremo, con lunghe serie siccitose.

Nel complesso la Toscana ha ricevuto solo il 13% in meno di pioggia rispetto agli anni precedenti (deficit più marcato sulle province settentrionali, dove si arriva ad un -30%), ma la distribuzione delle piogge ha visto lunghe e intense fasi secche (gennaio-marzo e maggio-luglio), interrotte da brevi parentesi eccezionalmente piovose (agosto, settembre e dicembre). (ANSA).