A Museo Bargello visite guidate gratuite per le famiglie

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Tornano le visite guidate gratuite per le famiglie organizzate dai Musei del Bargello con il supporto di Unicoop Firenze e Firenze Musei: sono in programma altri 12 appuntamenti, ogni sabato a partire dal 4 febbraio fino al 29 aprile, al Bargello, alle Cappelle Medicee e al Museo di Palazzo Davanzati (non saranno effettuabili visite a Orsanmichele perché è chiuso per lavori). L'iniziativa, è stato spiegato, è stata confermata dopo il successo dello scorso autunno che ha visto gli undici appuntamenti al completo. Il servizio di assistenza didattica è gratuito per tutti i partecipanti; per bambini e ragazzi dai cinque anni di età è gratuito anche l'ingresso al museo, mentre agli adulti è richiesto il pagamento del biglietto del museo. Per il Bargello, il complesso museale propone, tra le altre, una visita guidata dal titolo 'La grande scultura rinascimentale da Donatello a Michelangelo' e 'Favole di pietra. Le sculture raccontano i grandi temi della mitologia antica'; a Palazzo Davanzati, invece, le famiglie saranno accompagnate in 'Un viaggio nel tempo alla scoperta della casa di un mercante fiorentino del Trecento', mentre per le Cappelle Medicee si propone la visita 'Dalla terra al cielo. Un percorso alla scoperta dell'architettura della Cappella dei Principi'.

Per la direttrice dei Musei del Bargello, Paola D'Agostino "soltanto attraverso la fidelizzazione dei visitatori si può raggiungere un'effettiva esperienza di conoscenza dei nostri musei. Per tutti noi è stata una gioia nei mesi scorsi accogliere le famiglie e seguire l'entusiasmo di bambini e ragazzi, ma anche degli adulti nello scoprire o riscoprire i tesori del Bargello". "Ci auguriamo - fanno sapere da Unicoop Firenze - che questi percorsi, pensati per le famiglie e rivolti al grande pubblico, possano essere per molti un'esperienza d'arte piacevole e, al tempo stesso, preziosa". (ANSA).