A Buywine 230 cantine toscane e 160 buyer

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Sono 230 le cantine toscane, selezionate tramite bando regionale, con oltre 1400 etichette in rappresentanza di 47 denominazioni, che incontreranno 160 buyer provenienti da 39 paesi in occasione di BuyWine, la vetrina internazionale del vino Made in Tuscany che ogni anno fa incontrare domanda e offerta. L'appuntamento è in programma il 10 e 11 febbraio alla Fortezza da Basso di Firenze. Sabato 11 febbraio, spiega una nota, presso il Cinema La Compagnia, l'appuntamento raddoppia con PrimAnteprima, giornata evento dedicata alla stampa specializzata in cui si svelano i dati su trend ed export del settore vitivinicolo regionale, che apre ufficialmente la Settimana delle anteprime di Toscana, in cui le principali Doc e Docg della regione presentano le nuove annate in commercio.

Buywine e PrimAnteprima sono promossi da Regione Toscana insieme a Camera di commercio di Firenze e organizzati da PromoFirenze. Il coordinamento della comunicazione, l'ufficio stampa e i social, sono curati da Fondazione Sistema Toscana.

Dai primi numeri di questa edizione di Buywine emerge il gran ritorno dei compratori asiatici: se i mercati principali di riferimento restano Usa, Canada, Paesi scandinavi, Svizzera e Uk, dopo il lungo stop del Covid si affacciano nuovamente a Firenze Giappone, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud e Thailandia. Continua l'entusiasmo per il vino toscano anche in America latina, dove l'interesse si concentra soprattutto sulla fascia più alta, con buyer provenienti da Argentina, Messico, Colombia, e Brasile. Previsti nel complesso oltre 3.000 incontri per circa 23mila degustazioni. Quest'anno la giornata di PrimAnteprima si arricchirà di due appuntamenti ospitati da Palazzo Medici Riccardi: la mostra "Nuove cantine italiane.

Territori e architetture", a cura della rivista Casabella, con le immagini delle più scenografiche cantine d'autore del Paese (visitabile l'11 febbraio e dal 12 al 19 febbraio). Sempre in collaborazione con Casabella, sabato pomeriggio Palazzo Medici Riccardi ospiterà il convegno "L'architettura delle cantine e l'enoturismo", con la partecipazione degli studi di architettura che hanno dato forma ad alcune delle strutture più rinomate e fotografate in Toscana. (ANSA).