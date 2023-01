Urta ciclista e non si ferma, grave 59enne in Versilia

(ANSA) - SERAVEZZA, 24 GEN - Un uomo di 59 anni in sella alla sua bicicletta ha riportato un grave trauma cranico commotivo dopo che è stato urtato da un'auto che lo ha fatto cadere a terra sull'asfalto e che poi ha proseguito la sua corsa.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 di oggi in via Alpi Apuane, sul cavalcavia che porta a Querceta, frazione del comune di Seravezza (Lucca).

Sul posto sono intervenuti l'automedica, un'ambulanza della Croce bianca e l'elicottero Pegaso che ha trasferito il 59enne in codice rosso all'ospedale di Cisanello. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Seravezza che esaminerà anche le immagini delle telecamere presenti in zona per risalire al conducente dell'auto che non si è fermata.

