Extraliscio firmano canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Lancia la gioia della festa 'La maschera ride', il brano degli Extraliscio scelto come canzone ufficiale della 150/a edizione del Carnevale di Viareggio, che si terrà dal 4 al 25 febbraio, con 6 corsi mascherati (4-12-16-19-21 e 25 febbraio) e decine di carri allegorici.

Oltre al pezzo inedito con testo di Pacifico, gli Extraliscio hanno anche riarrangiato 'Festa di gioventù" di Alfredo e Leonello Incerpi che ha rappresentato il Carnevale nel 1953. E si esibiranno il 21 febbraio in apertura della sfilata del martedì grasso, mentre Radio m20, presente anche con un carro, curerà le serate del 4 e 6 febbraio.

La collaborazione tra il Carnevale ed Elisabetta Sgarbi - presentata a Milano - oltre agli Extraliscio, rappresentati dall'etichetta Betty Wrong, passa anche da appuntamenti organizzati insieme a La nave di Teseo e linus, come il montaggio inedito di immagini e filmati d'epoca "Il carnevale di Viareggio nel tempo 1925-2022", a cura di Eugenio Lio e Elisabetta Sgarbi, la mostra "Che la festa cominci", curata da Roberta Martinelli e il nuovo allestimento della retrospettiva "linus - Tutti i 690 numeri dal 1965 al 2022". (ANSA).