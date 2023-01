Calciatori arrestati, gip rigetta richiesta revoca domiciliari

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Il gip di Milano Sara Cipolla ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari, avanzata dalla difesa di Mattia Lucarelli, il figlio dell'ex attaccante del Livorno, e dell'amico e compagno di squadra Federico Apolloni, accusati di violenza sessuale di gruppo per aver stuprato, lo scorso marzo, una studentessa universitaria statunitense in Italia per uno stage.

Il giudice Cipolla, in linea con il parere negativo della Procura, ha rigettato la richiesta dell'avvocato Leonardo Cammarata ritenendo che sussistano ancora esigenze investigative alla luce degli interrogatori resi dai due ragazzi oggi.

L'avvocato ora ricorrerà al Tribunale del Riesame. Riassumendo il contenuto dell'interrogatorio di garanzia del gip ai due calciatori Cammarata aveva spiegato: "Hanno dato la loro versione ribadendo la loro innocenza" e a proposito delle frasi pesanti e volgari emerse dalle intercettazioni, "hanno parlato di clima goliardico della serata, sostenendo che la ragazza era consenziente". I due ragazzi hanno detto al gip di Milano Sara Cipolla "che non c'è stata alcuna violenza".