Rapine commesse da 'branco' a Empoli, arrestati 2 minori

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Un provvedimento di custodia cautelare in istituti penali per minori è stato eseguito dalla polizia del commissariato di Empoli (Firenze), nei confronti di due giovanissimi, accusati in concorso tra loro, di rapina aggravata e continuata e uno, in concorso con altri allo stato non ancora identificati, indagato anche per il reato di estorsione.

Il provvedimento - disposto dal gip del tribunale per i minorenni di Firenze, su richiesta del pm della procura minorile fiorentina Giuseppina Mione - fa riferimento a rapine avvenute a Empoli lo scorso 26 luglio al parco di Serravalle e il 17 ottobre 2022 nei pressi della stazione: alle vittime, per lo più minori oltre a un ragazzo appena maggiorenne, sarebbero stati portati via, con violenza e minacce, telefoni cellulari e denaro, in alcuni casi con conseguenti lesioni personali.

L'ordinanza fa inoltre riferimento anche a un furto aggravato in una farmacia a Siena avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre 2022 e per il quale i due giovanissimi, a suo tempo, erano già stati denunciati in concorso. Come sottolineato dal gip nella misura cautelare, riporta una nota della polizia, i fatti contestati "'debbono essere considerati frutto di una vera e propria scelta deviante' poiché, per gli inquirenti, si tratterebbe di fatti gravi per le modalità esecutive, non isolati e commessi in gruppo per avvalersi della forza intimidatrice del branco, mossi da intenti predatori ed economici". I due avrebbero agito soprattutto nella zona della stazione di Empoli, prendendo di mira giovani studenti. Entrambi gli indagati, di origine straniera e residenti nell'Empolese Valdelsa, erano già noti alle forze di polizia.

Nell'ambito dello stesso procedimento eseguite anche perquisizioni e nei confronti dei due arrestati e di un terzo giovane, quest'ultimo indagato in concorso per il reato di lesioni personali aggravate, per un fatto avvenuto a luglio a Empoli. Le indagini proseguono per verificare se i due destinatari della misura cautelare possano essere coinvolti in altri episodi delittuosi registrati ad Empoli, soprattutto nella zona della stazione. (ANSA).