Birmania: la 'memoria' nell'immagine dell'impiccato Ko Jimmy

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Si svolgerà dal 27 gennaio prossimo la mostra per ricordare i morti della resistenza del popolo birmano contro la repressione dopo il colpo di Stato dello scorso 1 febbraio 2021. Lo ricorda il ''principe attivista'', Michele Postiglione Bellamy, rappresentante della famiglia reale birmana esiliata con il colpo di stato precedente. Nella manifestazione, che si svolgerà con il patrocinio del comune di Impruneta (provincia di Firenze), sarà esposta per la prima volta in Italia (è già stata proiettata sul palazzo del Parlamento a Londra in occasione della giornata mondiale dei diritti umani, ndr) l'immagine di Ko Jimmy, l'attivista eroe della rivoluzione birmana impiccato dal regime a luglio dello scorso anno. L'immagine è stata creata dall'artista portoghese Paulo Andringa ed è composta da migliaia di immagini (fototessere) raccolte da Assistance Association of Political Prisoners (Aapp) per un progetto ideato da Myanmar Accountability Project (Map) per onorare la memoria di tutti i prigionieri politici e civili che hanno sacrificato la libertà e la loro vita per la democrazia nel Myanmar in seguito al colpo di stato. Il secondo anniversario del colpo di Stato è previsto il primo febbraio del 2023. Ci saranno anche le foto di un fotogiornalista birmano che per motivi di sicurezza si firma con lo pseudonimo di Ta Mwe che documentano i primi mesi critici del colpo di Stato e in occasione della mostra ha inviato altre immagini sullo stato attuale dei rivoluzionari rifugiati nella giungla. "Mi viene data l'occasione di fare luce su un massacro che sta andando avanti in silenzio. - dice Postiglione Bellamy - La 'silent revolution' che porto avanti sui social è l'occasione per far parlare i morti del mio Paese e ricordare il loro enorme sacrificio''. (ANSA).