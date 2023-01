Rapina a 15enne in sottopassaggio stazione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Lo hanno avvicinato chiedendo insistentemente un euro. Al rifiuto dello studente, due giovani, dopo averlo bloccato o avrebbero minacciato di picchiarlo, facendo intendere di avere un coltello. La vittima, intimorita, ha consegnato gli spiccioli che aveva in tasca: poco più di 1 euro. I due rapinatori, indicati entrambi come nordafricani, si sono poi allontanati. E' accaduto ieri mattina nel sottopassaggio della stazione Santa Maria Novella a Firenze.

Lo studente era arrivato in treno a Firenze e stava raggiungendo i compagni di classe per una visita a un museo, quando sarebbe stato fermato dai due giovani. Spaventato nell'immediatezza non ha avvertito i compagni nè i professori.

Solo quando è ritornato a casa si è confidato con i genitori e con la madre si e' rivolto ai carabinieri per denunciare la rapina. Al vaglio degli investigatori le telecamere di sorveglianza del sottopassaggio e della zona per ricostruire la vicenda e individuare gli aggressori. (ANSA).