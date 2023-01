Vanessa Benelli Mosell dirige al Berlin Konzerthaus

(ANSA) - PRATO, 19 GEN - Vanessa Benelli Mosell dirige Rossini, Mercadante e Schubert in occasione del suo ritorno al Berlin Konzerthaus, per il concerto del 24 gennaio, in occasione della sua seconda tournée in Germania, alla testa della Klassische Philharmonie Bonn.

Vanessa Benelli Mosell, nata a Prato nel 1987, come pianista si è esibita dal Muziekgebouw di Amsterdam, al Ncpa di Pechino, al Teatro alla Scala di Milano e con le orchestra più importanti, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Poi il percorso dedicato alla direzione d'orchestra che la vedrà ora ritornare al Berlin Konzerthaus per poi proseguire la tournée il 18 febbraio a Die Glocke, a Brema e il 25 febbraio nella sede dell'orchestra di Bonn, temporaneamente fissata al Maritim Hotel in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione della Beethovenhalle. "Ho iniziato a dirigere cinque anni fa - spiega Vanessa Benelli Mosell - grazie anche all'incoraggiamento del mio collega e amico Daniel Harding, dopo aver studiato con Luca Pfaff a Strasburgo, continuando a perfezionarmi sotto la guida di Cristian Mãcelaru, Mikko Franck, Colin Metters, Rüdiger Bohn, Uros Lajovic e Günter Neuhold. Pur assaporando ogni passo della mia carriera pianistica, da anni fremevo in attesa di confrontarmi con nuovi mondi e nuovi repertori musicali, sinfonici e operistici, che 'presentivo' sotto le dita e che, dalle profondità della tastiera, mi invitavano ad affrontare un nuovo e spero lungo viaggio".

(ANSA).