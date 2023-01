La mostra Elliott Erwitt a Firenze prorogata fino al 26 febbraio

(ANSA) - FIRENZE, 18 GEN - È stata prorogata fino al 26 febbraio la mostra dedicata a Elliott Erwitt a Villa Bardini a Firenze. Il 19 e il 20 gennaio inoltre ci saranno due speciali occasioni serali per visitarla: la villa chiude alle 22 (ultimo ingresso alle 21).

Promosso da Fondazione Cr Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, a cura di Biba Giacchetti, con il coordinamento di Melissa Camilli e Francesca Lanuara, in collaborazione con Sudest57, il percorso espositivo celebra la lunga vita professionale del fotografo, che ha spento quest'anno 94 candeline, omaggio alla sua capacità compositiva svelando ampi aneddoti e retroscena. Fotografie che offrono uno spaccato della storia e del costume del Novecento attraverso ritratti a grandi star del cinema, potenti del mondo, che vanno oltre i personaggi mostrando la loro intimità e umanità. Sono circa 70 gli scatti esposti, scelti accuratamente dalla curatrice insieme allo stesso Erwitt, per proporre sinteticamente i suoi tratti distintivi, che raccontano la realtà con leggerezza, lasciando allo stesso tempo tracce profonde. (ANSA).