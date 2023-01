In Toscana 599 nuovi casi Covid e nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 17 GEN - Sono 599 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove non si registrano decessi.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 736 tamponi molecolari e 5.667 tamponi antigenici rapidi: di questi il 9,4% è risultato positivo. Sono invece 1.024 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 58,5% di questi è risultato positivo. I ricoveri scendono a 332 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 13 (+4) in terapia intensiva.

Al momento in Toscana risultano 68.363 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono a 1.578.771 i contagi e 11.450 i decessi. A livello territoriale Firenze registra 156 casi in più rispetto a ieri, Prato 14, Pistoia 37, Massa Carrara 30, Lucca 66, Pisa 88, Livorno 67, Arezzo 59, Siena 55, e Grosseto 25. In 68.031 (-252) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

(ANSA).