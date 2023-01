'Libri voci città', rassegna sull'umanesimo contemporaneo

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Lucio Caracciolo, Edoardo Camurri, Adriano Sofri, Ilaria Pavan, Giorgio Dell'Arti, Fabio Martini, Cristina Giachi, Maria Luisa Vallauri, Giuliano Ferrara, Giuliano Amato: sono alcuni degli ospiti di 'Finestre alte.

Libri voci città', rassegna al via dal 24 gennaio a Firenze e dedicata "ai libri e alle idee, per la città e per i cittadini".

A promuoverla il Centro sull'umanesimo contemporaneo, nato nel 2017 all'interno dell'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento e oggi coordinato da Alfonso Musci e Salvatore Carannante.

Attraverso il Centro lo stesso Istituto, si spiega, "intreccia le analisi di carattere storico, filosofico e scientifico che fanno parte della propria missione con una riflessione 'pubblica' su temi e problemi del presente, collegati in modo diretto e indiretto alla cultura umanistica".

La rassegna prende il titolo dalle "luminose bifore di Palazzo Strozzi", dove hanno sede l'Istituto e il Centro, "viste dalla piazza, aperte da sempre alle nuove prospettive dell'umanesimo contemporaneo". E' suddivisa in più sezioni: 'Contemporanea', per "mettere a fuoco le emergenze del nostro tempo e del nostro spazio europeo e globale"; 'Ritratti', con l'obiettivo "di delineare un alfabeto culturale per i tempi nuovi e aperto al dialogo con i 'classici'", dal campo delle arti all'economia; 'Transizioni', che ha al centro dalle trasformazioni tecnologiche a quelle ambientali e sociali in corso. Per il primo appuntamento del 24 gennaio, per 'Contemporanea', Giovanni Orsina dialoga di antipolitica con David Allegranti. (ANSA).