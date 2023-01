Gimbe, migliorata incidenza Covid in Toscana 6-12 gennaio

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - In Toscana la fondazione Gimbe nella settimana 6-12 gennaio registra un miglioramento dell'incidenza del Covid per 100.000 abitanti (108,9) ed evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-38,4%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7%) mentre sono sopra media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,5%) occupati da pazienti Covid.

Tutte le province sono in netta discesa nell'incidenza dei nuovi casi per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente; a Massa Carrara c'è stato il calo più netto (125 casi per 100mila abitanti pari al -54,9%), in quella di Prato invece quello meno consistente (87 casi per 100.000 abitanti pari al -17,7%) che è meno della metà della percentuale media regionale. Così le altre province: Livorno 155 casi/100mila (-34,1% rispetto alla settimana precedente); Arezzo 132 (-34,7% sulla settimana precedente); Lucca 124 (-36,6%); Grosseto 116 (-37,7%); Pisa 114 (-46,3%); Siena 114 (-39,9%); Firenze 86 (-35,4%); Pistoia 71 (-39,9% rispetto alla settimana precedente).

Riguardo ai vaccini anti Covid, Gimbe aggiunge che in Toscana la percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età anagrafica che non ha ricevuto la terza dose è pari a 11,3% (media Italia, 12,1%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 4%; il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 39,4% (media Italia 30%). La percentuale di popolazione sopra i 5 anni di età che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,3% (media Italia 10,7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid da meno di 180 giorni che è pari al 0,9%. (ANSA).