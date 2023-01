In fiamme baracche a Firenze, nessun ferito

(ANSA) - FIRENZE, 15 GEN - I vigili del fuoco sono intervenuti stamani intorno alle 12:20 in via Edoardo Detti, alla periferia di Firenze, per un incendio di baracche, e di alcune masserizie, utilizzate probabilmente come ricovero di fortuna di persone senza fissa dimora. Dalle verifiche effettuate non risultano persone rimaste coinvolte.

Per l'intervento inviati due automezzi e sette uomini dei vigili del fuoco. (ANSA).