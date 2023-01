Lavia a Firenze con Pirandello, 'solo un pazzo può dire verità'

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Gabriele Lavia dirige e interpreta con Federica Di Martino 'Il berretto a sonagli' di Luigi Pirandello, dal 17 al 22 gennaio al Teatro della Pergola di Firenze.

Il protagonista dell'opera pubblicata nel 1916, Ciampa, l'umile scrivano che ricorre alla follia per mantenere la facciata di rispettabilità del suo triste matrimonio, è il primo dei personaggi pirandelliani a prendersi un'amara rivincita sulle umiliazioni di una vita. "Non c'è dubbio - dichiara Lavia - che in siciliano questa commedia nerissima sia più viva e lancinante. Noi facciamo una mescolanza tra la prima e la seconda versione di questo specchio di una umanità che fonda la sua convivenza civile sulla menzogna". "La verità - continua - non può trovare casa nella società umana. Solo un pazzo può dirla, perché tanto, si sa, è pazzo". A fianco di Gabriele Lavia e di Federica Di Martino, sul palco del teatro della Pergola dal 17 al 22 gennaio ci sono anche, tra gli altri, Francesco Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala e Giovanna Guida. (ANSA).