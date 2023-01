Cani morti in parco a Firenze, area riapre dopo controlli

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Il parco di San Bartolo a Cintoia, nel Quartiere 4 a Firenze, sarà da domani aperto nuovamente al pubblico. E' quanto prevede un'ordinanza comunale in merito all'area chiusa dopo Capodanno per alcuni avvelenamenti di cani confermati dalle autopsie.

I successivi accertamenti effettuati dalla polizia municipale insieme al nucleo carabinieri forestali con unità cinofile antiveleno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, non hanno trovato tracce di veleno né esche avvelenate o altre fonti fisiche di avvelenamento. Gli accertamenti si sono svolti nella zona del Parco di San Bartolo a Cintoia nell'area compresa tra via del Perugino, via Simone Martini, via Mantegna, via del Cavallaccio, via della Casella, via Madonna di Pagano, e nell'area del parco dell'Argingrosso limitrofa a via delle Isole. (ANSA).