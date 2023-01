A Pisa oltre 1,6 mln turisti e tassa di soggiorno non aumenta

(ANSA) - PISA, 13 GEN - Oltre 1,6 milioni di presenze e quasi 700 mila arrivi nel 2022 a Pisa. I dati ufficiali del turismo nell'ultimo anno diffusi dal Comune soddisfano l'amministrazione anche se "non sono ancora pienamente recuperati i valori pre-Covid, ma si attestano poco sotto i risultati del 2019, anno record negli ultimi anni". "Un trend - sottolinea una nota del Comune - comunque positivo nel biennio 2021-2022. Rispetto al 2020, le presenze sono cresciute rispettivamente del +82% mente gli arrivi del +152%, grazie anche al ritorno dei turisti stranieri (+287% di arrivi e +242% di presenze sul 2020)". A conferma dei dati, nel 2002 è risultato positivo anche il movimento dei turisti che si sono rivolti ai tre infopoint cittadini con oltre 82mila contatti di cui il 70% stranieri.

Secondo il sindaco Michele Conti "i dati indicano la ripresa e Pisa ha dimostrato di essere una città fortemente attrattiva per il turismo nazionale e internazionale, con il ritorno dei turisti stranieri: il nostro obiettivo a questo punto, salvo le incertezze internazionali è di tornare nel 2023 ai dati del 2019 che per Pisa fu un anno record di presenze che con 1,8 milioni, ci pose in Toscana dietro solo a Firenze e alzare quest'anno il dato della permanenza media di 2,4 notti n in hotel ad almeno 3". Conti ha annunciato che "nonostante la possibilità concessa dal Governo di aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro a persona a notte da noi resterà invariata a a 2 euro negli hotel 4 Stelle e 5 Stelle e 1,5 euro nelle case vacanza, con l'obiettivo di incentivare i turisti a rimanere più notti in città". (ANSA).