Vanessa Incontrada, torna Fosca elegante e sensibile

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Quella di Fosca Innocenti 2 è una storia che ha forte connotazione al femminile: sono tanti i personaggi donna con le loro problematiche personali, è solo per compiacere il pubblico femminile oppure lo sguardo sul femminile ha un valore aggiunto? "No, non credo che sia solo per compiacere il pubblico femminile. In ogni gruppo di lavoro ci sono sia uomini che donne. In questo caso - racconta Vanessa Incontrada in un'intervista all'ANSA - la squadra di Fosca è composta prevalentemente da donne ma perché sono figure molto qualificate delle quali si fida ciecamente, ma non dimentichiamoci che ci sono anche figure maschili come Pino e il medico legale. Ecco perché penso che la serie sia adatta ad un pubblico sia maschile che femminile". Tanto è che Fosca Innocenti torna in prima serata su Canale 5 da venerdì 13 gennaio con la seconda stagione che vede sempre protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Manfredonia, vedrà nel cast nuovi arrivi, quali Giovanni Scifoni nel ruolo di Lapo Fineschi, Sergio Múniz come José Rodriguez, Maria Chiara Centorami nel ruolo di Greta e Caterina Signorini nelle vesti di Rita Fiorucci, oltre alle grandi conferme dalla prima stagione, come Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Claudio Bigagli e Irene Ferri.

Fosca Innocenti è molto legata alla Toscana, alla città di Arezzo dove avete girato in questo caso, anche lei ha un forte legame con la Toscana. Cosa altro ha in comune con il personaggio? "Conosco bene la Toscana, vivo a Follonica per scelta: è una realtà piccola dove mi sento protetta e riesco a gestire bene il mio lavoro, così come Fosca. Come lei amo la Toscana, il suo cibo e soprattutto la sua gente".

Quali progetti per il futuro e soprattutto cosa vorrebbe fare che non le fanno fare? "Fino a fine febbraio - conclude Vanessa Incontrada - sarò in tournée con "Scusa sono in riunione, ti posso richiamare?" di Gabriele Pignotta, una commedia molto bella che invito tutti a venire a vedere. Poi direi che mi merito un po' di pausa prima di ricominciare con i prossimi progetti, tra programmi televisivi, film e serie". (ANSA).