Il Profeta disobbediente, biografia di don Milani

(ANSA) - FIRENZE, 11 GEN - Nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani esce la biografia ragionata e aggiornata 'Don Milani. Vita di un profeta disobbediente', di Mario Lancisi (Ts Edizioni, 350 pagine, 26 euro). L'autore ne traccia il ritratto attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le quali quelle esclusive di Adele Corradi, insegnante a fianco del sacerdote negli anni più avvincenti della Scuola di Barbiana, e di Francuccio Gesualdi, che con il fratello Michele ha vissuto per 13 anni in canonica con il priore.

Il libro sulla vita di Lorenzo Milani, nato il 27 maggio 1923 e morto a soli 44 anni il 26 giugno 1967, racchiude oltre mezzo secolo di studi milaniani e racconta l'interesse dell'autore per il priore di Barbiana. Il filo rosso del libro è quello di un profeta religioso e civile che ha marcato la storia del Novecento. Il volume si articola in otto parti che raccontano la storia di don Milani dalla nascita alla conversione, dal seminario alla guerra, dal periodo in cui fu cappellano a San Donato di Calenzano (Firenze) e fonda il doposcuola fino all'arrivo a Barbiana. Qui don Lorenzo resterà per tredici anni, dal 1954 fino alla morte per un tumore, duranti i quali scrive le sue principali opere. Il libro si conclude con due testimonianze inedite: Adele Corradi, 99 anni, la professoressa che, dal 1963, aiutò don Lorenzo a fare scuola a Barbiana fino alla sua morte, e Francuccio Gesualdi, che ha vissuto in canonica con lui. Mario Lancisi, giornalista e scrittore, al priore priore di Barbiana ha dedicato più libri. (ANSA).