Maltempo: vento forte a Livorno, fermo traghetto per Capraia

(ANSA) - LIVORNO, 09 GEN - A causa del forte vento di Libeccio, che soffia da stamani con raffiche di 25/30 nodi, è saltato il traghetto che collega il porto di Livorno all'isola di Capraia. Regolari invece gli altri traffici marittimi nel porto, anche se con qualche rallentamento per le grandi navi, come segnalano dall'avvisatore marittimo.

Nessun problema nel canale di Piombino dove al momento, come segnalano dalla guardia costiera di Portoferraio, i collegamenti con l'isola d'Elba risultano regolari. Secondo le previsioni le raffiche di vento dovrebbero rimanere costanti fino a metà pomeriggio, quando invece è previsto un calo. (ANSA).