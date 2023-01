Maltempo: Giani, situazione in Toscana è sotto controllo

(ANSA) - FIRENZE, 09 GEN - "Ad ora, in questo momento, la situazione in Toscana è assolutamente sotto controllo". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito degli ultimi eventi meteorologici, con pioggia e vento in diverse aree del territorio regionale. Giani ha spiegato che l'allerta per il maltempo in Toscana è stata prolungata perché "la condizione, che da un punto di vista atmosferico che si propone, è di precipitazioni e quindi abbiamo promulgato il codice giallo". Nella notte il presidente della Regione aveva reso noto sui suoi social criticità per la piena del fiume Ombrone Pistoiese. (ANSA).