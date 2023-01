Mario Brunello suona con l'Ort, violoncello solista e podio

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Il violoncellista Mario Brunello torna a suonare con l'Ort-Orchestra della Toscana in veste di solista e direttore. Concerto giovedì 12 gennaio (ore 21) al Teatro Verdi con un programma che inizia da Schubert e arriva a uno Schönberg agli albori della sua rivoluzione musicale. Altre date a Piombino (11 gennaio) e Grosseto (14 gennaio). Brunello, spiega l'Ort, "sarà impegnato in ciò che più ama cioè dividersi tra il suo strumento e la guida dell'orchestra". Un musicista affascinante dotato di una rara libertà espressiva, Brunello viene proiettato sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico italiano a vincere il Concorso Čaikovskij di Mosca con in spalla il prezioso violoncello Maggini dei primi del '600, appartenuto a Franco Rossi, uno dei fondatori del leggendario Quartetto Italiano. Ha inciso 13 dischi e pubblicato tre libri, tra cui Silenzio (Il Mulino) che sintetizza la sua filosofia di vita. (ANSA).