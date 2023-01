Rapinata in piazza a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 03 GEN - Un 26enne del Marocco è stato denunciato dai carabinieri per rapina ai danni di una donna 28enne, livornese, in centro a Livorno. La vittima stava passeggiando in piazza della Repubblica quando si è sentita spintonare alle spalle. L'urto l'ha sorpresa ed è caduta per terra. È stato in questo frangente che l'uomo, che - come ricostruito dagli investigatori l'aveva urtata intenzionalmente -, ha approfittato del suo momentaneo smarrimento per impossessarsi della borsa con all'interno i contanti e il telefono cellulare, e scappare.

Tutto si è svolto con estrema rapidità ma alla donna non sono sfuggiti alcuni particolari del rapinatore, che hanno permesso ai militari di dare un volto e un nome all'uomo che come detto è stato quindi denunciato a piede libero. (ANSA).