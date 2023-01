Accordo tra pasticceria toscana e Fireman Hospitality a Nyc

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 03 GEN - Ancora profumi di Italia negli Stati Uniti d'America. La storica Pasticceria da Rossano di Camaiore (Lucca) ha concluso un'esclusiva collaborazione con la catena di ristoranti 'Fireman Hospitality Group'. Sugli scaffali degli store a stelle e strisce andranno dolciumi e panettoni prodotti in Versilia, cotti e poi conservati sotto vetro. La novità riguarderà una serie di locali a conduzione familiare, situati nel cuore di New York City: Bond 45 National Harbor, Bond 45 New York, Cafe Fiorello, Brooklyn delicatessen, Brooklyn dinner, Fiorella italian Kitchen, Redeye grill, Trattoria dell'Arte. La collaborazione nasce dall'esperienza che uno dei soci della catena Fireman Hospitality Group ha avuto con la Pasticceria da Rossano, riconoscendo nei loro prodotti la qualità e l'artigianalità che li contraddistingue. Per esportare in America un prodotto che mantenga la tradizione italiana si userà la vasocottura, tecnica di cottura, spiega una nota, "ricca di numerosi vantaggi, come, ad esempio, la conservazione delle sostanze nutritive, sapori ed aromi che restano chiusi nel vasetto, sprigionandosi all'apertura". "Permette inoltre - spiegano i titolari della Pasticceria Rossano, Debora Cerri, Simone del Chiaro e Katia Cerri - una conservazione naturale, priva di conservanti artificiali ed un trasporto facile del prodotto, anche per spedizioni oltremare".

La scelta della catena americana nasce anche dalla tradizione della pasticceria camaiorese che utilizza solo materie prime e ingredienti di altissima qualità con una lavorazione rigorosamente artigianale. "Per la vasocottura in particolare - spiegano i responsabili - vengono utilizzati prodotti di prima qualità: burro di Normandia Igp, vaniglia del Madagascar, uvetta australiana che subisce tre differenti cicli di lavaggio prima di essere utilizzata nei prodotti lievitati, cioccolato belga di qualità appropriato per la cottura dei lievitati, tuorlo d'uovo categoria A". (ANSA).