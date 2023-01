Mps: chiude in forte aumento in Piazza Affari, +6%

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Giornata di forti acquisti in Borsa a Milano su Mps: il titolo ha chiuso in aumento del 6,5% a 2,05 euro dopo aver toccato in corso di seduta un massimo a quota 2,11.

Gli operatori si sono mossi dopo che la banca ha dichiarato risolti i "dubbi significativi" sulla sua continuità aziendale grazie all'aumento di capitale e alle prime azioni previste dal piano 2022-2026. (ANSA).