Grande petardo inesploso in parco, arrivano gli artificieri

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Intervento degli artificieri della polizia ieri in un parco a Sesto Fiorentino (Firenze), dove è stato ritrovato un petardo di grandi dimensioni, un ordigno pirotecnico artigianale, rimasto inesploso e potenzialmente pericoloso. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza il parco, detto dell'Oliveta, è stato evacuato e chiuso dalle 13 alle 16:30.

Ad accorgersi del grosso petardo, di tipo illegale, è stato un passante che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia di Stato e la polizia municipale, poi l'arrivo degli artificieri che hanno fatto brillare in loco l'ordigno.

L'esplosione ha creato un piccolo cratere di alcune decine di centimetri di diametro, a dimostrazione della potenza e della pericolosità del tipo di 'botto'. L'intero parco è stato poi bonificato. (ANSA).