Il centrodestra 'sbanca' anche in Toscana dove si aggiudica 10 delle 13 sfide unoniminali mentre il centrosinistra è relegato a soli 3 collegi. Il 'fortino rosso' tiene le posizioni solo a Firenze e Scandicci dove ottiene la vittoria con Ilaria Cucchi al Senato e Federico Gianassi e Emiliano Fossi alla Camera. Nel resto della Toscana trionfa il centrodestra trainato da Fratelli d'Italia che ad eccezione del capoluogo si attesta come primo partito, arrivando a spuntare anche il 31% in un collegio, a fronte di un Pd 'ridimensionato'.



Tra le varie sfide vinte dal centrodestra: a Livorno, al Senato Manfredi Potenti batte Andrea Marcucci e alla Camera Chiara Tenerini vince su Andrea Romano. A Pisa, alla Camera, Edoardo Ziello vince su Stefano Ceccanti. A Grosseto, per la Camera, il coordinatore toscano Fdi Fabrizio Rossi si afferma sull'ex governatore Enrico Rossi. A Prato, sempre per la Camera, Erica Mazzetti vince su Tommaso Nannicini.