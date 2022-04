Inchiesta fatture false, va avanti processo appello ai Renzi

Andrà avanti e verrà discusso oggi il processo di appello per emissione di fatture false che vede imputati i genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, e l'imprenditore Luigi Dagostino. La corte ha precisato di non essere in possesso del fascicolo dell'appello ma di avere comunque copia di tutti gli atti. Quindi la presidente ha invitato le parti a procedere con la discussione. Al termine, i giudici si ritireranno in camera di consiglio per decidere se emettere sentenza o accettare la richiesta di riapertura del dibattimento avanzata dalle difese. Gli avvocati difensori avevano chiesto alla corte che si decidesse preliminarmente sulla riapertura del dibattimento, senza andare alla discussione. Al rigetto di questa richiesta i genitori dell'ex premier si sono alzati dal loro posto e sono usciti dall'aula per alcuni istanti per poi rientrare. Stamani sembrava che il processo potesse subire un brusco stop perché, come precisato dalla corte, non era stato possibile trovare il fascicolo con gli atti del processo. Non sarebbe stato inoltre disponibile un tecnico addetto alla fonoregistrazione richiesto dagli avvocati degli imputati, che hanno presentato istanza di una riapertura parziale del dibattimento. In primo grado i genitori dell'ex premier erano stati condannati a un anno e nove mesi, Dagostino a due anni.