Giani, approfondire i progetti della nuova base militare di Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - "Io ho già richiesto che ci vengano forniti i progetti, di cui io allo stato attuale non sono a conoscenza, ma che dovranno essere approfonditi perché gli interventi in questo paese, soprattutto nella delicatezza di quello di cui si parla, di un'area protetta, devono essere ben considerati". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a proposito del progetto per la realizzazione di una nuova base militare dei carabinieri a Coltano (Pisa), nel territorio del Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli.

"Voglio affrontare le cose con grande rispetto verso l'Arma dei carabinieri, perché quello che l'Arma dei carabinieri fa lo fa al servizio del Paese - ha aggiunto, a margine della presentazione di dieci progetti di riqualificazione urbana -, quindi sono convinto che l'approfondimento, e anche l'eventuale rimessa in discussione, dei progetti che sono stati formulati, avverrà in modo concordato, con un approfondimento che troverà sicuramente le autorità dell'Arma a disposizione delle popolazioni attraverso le loro istanze territoriali". (ANSA).