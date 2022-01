Musei: 9/1 gratis civici Firenze per residenti Metrocittà

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - Torna il 9 gennaio la Domenica metropolitana, iniziativa che permette a tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze di fruire dei musei civici gratuitamente. Proposte anche visite guidate gratuite (su prenotazione) in Palazzo Vecchio, in Palazzo Medici Riccardi, al complesso di Santa Maria Novella e delle Murate (e alle esposizioni in corso), al Memoriale di Auschwitz e al Museo Novecento, dove è possibile visitare la mostra dedicata all'artista inglese Jenny Saville. A Palazzo Medici Riccardi ha inoltre da poco preso il via l'esposizione 'Benozzo Gozzoli e la Cappella dei Magi', dedicata al maestro del Rinascimento e al suo rapporto con Firenze e con la famiglia Medici.

L'ingresso ai musei è gratuito e non occorre la prenotazione.

Le visite guidate e le attività sono gratuite e la prenotazione è obbligatoria. All'atto della prenotazione è possibile riservare un solo appuntamento nel corso della giornata per un massimo di 5 persone. La Domenica metropolitana, si spige, è resa possibile grazie al supporto di Giotto, love brand di Fila-Fabbrica italiana lapis e affini e di Lucart (ANSA).