Lavori acquedotto, 9-11/8 previsti disservizi tra Firenze-Prato-Pistoia

Un totale di 45 autobotti a disposizione di cittadini e strutture socio sanitarie, 80 cisterne da mille litri acquistate da Publiacqua per metterle a disposizione delle strutture, come le rsa, che ne faranno domanda, incremento dei tecnici sul territorio pari al 61% mentre nelle ore notturne personale in reperibilità aumentato del 100%, potenziamento del call center guasti (fino al 200% degli operatori disponibili). E' quanto prevede, spiega Publiacqua, il piano di mitigazione degli eventuali disservizi derivanti dai lavori, previsti a partire dalle 21 del 9 agosto fino all'11 agosto (30 ore di lavorazioni in continuo), per collegare la nuova porzione di condotta (tubo DN 1200) dell'Autostrada dell'acqua Firenze-Prato-Pistoia posata tra viale Spartaco Lavagnini e piazza della Libertà nel capoluogo toscano. Interessate alcune aree del territorio di Firenze, Prato e Pistoia.

Il piano, si spiega, è stato definito con il coordinamento delle prefetture e con il coinvolgimento delle strutture interessate - Protezioni civili area metropolitana, provinciali e regionali, Vvff provinciali, Azienda Usl centro, forze di polizia e carabinieri, Comuni, Vab - per far fronte ai disagi dovuti agli abbassamenti di pressione e a possibili mancanze d'acqua in determinate fasce orarie. I disservizi sono attesi a partire dalle 24 del 9 agosto, quelli maggiori il 10 agosto.

Publiacqua spiega che "non tutte le aree sono impattate con la stessa intensità. In alcuni casi si potranno registrare abbassamenti di pressione che potranno interessare, nelle ore di maggiore consumo, i piani alti, in assenza di autoclave al piano strada. Per altre località del territorio invece l'erogazione sarà garantita a fasce alterne, ad esclusione del piano strada dove la pressione in rete consentirà la presenza di risorsa. Sul sito di Publiacqua (www.publiacqua.it) le informazioni dettagliate per Comune".

Il numero verde 800 314 314 è, come sempre, attivo H24. A partire dalle ore 21 del 9 agosto sono previsti poi aggiornamenti sui canali social, in particolare Facebook, di Publiacqua sull'andamento dei lavori e sullo stato del servizio erogato nel territorio. "A partire dalle 21 del 9 agosto e fino al ripristino della fornitura in tutto il territorio è necessario, più che mai - si raccomanda Publiacqua -, un uso consapevole e attento della risorsa. Ci rivolgiamo a tutti gli utenti delle aree impattate affinché, nei giorni indicati, il consumo dell'acqua sia finalizzato ai soli scopi idropotabili e igienico/sanitari". (ANSA).