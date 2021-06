Tiro a segno: Europei; pistola 25 m, Chelli 4/o e pass Tokyo

(ANSA) - OSIJEK, 04 GIU - L'azzurro Tommaso Chelli ha ottenuto la carta olimpica per Tokyo nella Pistola automatica 25 metri, grazie al quarto posto ottenuto agli Europei di Tiro a Segno in corso a Osijek, in Croazia. Il 25enne livornese, che ha chiuso con il totale di 18, ha infatti guadagnato l'unico slot a disposizione: gli altri due contendenti ancora privi del biglietto per Tokyo, l'estone Olesk e l'ucraino Horodynets, si sono infatti classificati rispettivamente al quinto e al sesto posto, consegnando al Tiro a Segno azzurro la settima carta per i Giochi Olimpici.

La gara di Osijek è stata vinta dal francese Quinquampoix, con 32, davanti al russo Ekimov (29) e all'altro francese Bessaguet (24).

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 297 (154 uomini, 143 donne) in 27 discipline differenti con 67 pass individuali. (ANSA).