Sul podio del Maggio torna Mehta e debutta Harding

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - I maestri Zubin Mehta e Daniel Harding si alternano sul podio del Maggio per due concerti sinfonici che verranno registrati e poi trasmessi in streaming: domenica 11 aprile e lunedì 12 aprile 2021.

Il maestro Zubin Mehta riprende il podio del Maggio in un concerto, domenica 11 aprile 2021, insieme alla violinista Vilde Frang, giovane e talentuosa artista norvegese che ha all'attivo collaborazioni con le più prestigiose orchestre del mondo e che è al suo debutto al Maggio. Il programma prende avvio con il Concerto in re maggiore op. 61 per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven, dedicato al grande virtuoso Franz Clement, in cui lo strumento solista non viene inteso dal compositore come antagonista dell'orchestra, ma come primus inter pares creando un'atmosfera serena e di armonia tra le varie componenti del discorso sinfonico. Si prosegue con la Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90, Italiana, di Felix Mendelssohn-Bartholdy con i suoi temi cantabili e la luminosità del suono. A concludere, il poema sinfonico Pini di Roma di Ottorino Respighi: quattro quadri di una raffinatissima e personale inventiva orchestrale, legati l'un con l'altro senza interruzione, traboccanti di colori e ritmi incalzanti. (ANSA).