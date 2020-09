Dante 2021, con Art Bonus alla scoperta del più antico ritratto

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Festeggiare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1265 - 1321), sostenendo in prima persona il Museo Nazionale del Bargello. E' la raccolta fondi tramite Art Bonus lanciata dall'istituto fiorentino dal titolo "Il più antico ritratto di Dante Alighieri: diagnostica, restauro, mostre e realtà virtuale al Museo Nazionale del Bargello". Un progetto unico (consultabile alla pagina https://artbonus.gov.it/1328-musei-del-bargello.html) per il quale i donatori possono ottenere il 65% di beneficio fiscale sotto forma di credito d'imposta.

Il più antico ritratto di Dante si trova infatti all'interno della decorazione della Cappella della Maddalena, realizzata da Giotto e dalla sua scuola tra il 1321 e il 1337 circa, al primo piano del Palazzo del Bargello. Nel ciclo pittorico sono raffigurate le Storie della Maddalena, San Giovanni Battista, l'Inferno e il Paradiso e, appunto, il ritratto di Dante. Dopo la scialbatura delle pareti nel 1570 e una serie di modifiche agli spazi della Cappella nel corso dei secoli, le pitture murali furono riscoperte nel 1840, divenendo subito celeberrime e oggetto di diversi studi. In collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è stato ora predisposto un complesso progetto di ricerche diagnostiche dell'intero ciclo, partendo dal Paradiso che ha necessità di restauro. In occasione delle celebrazioni dantesche del 2021 saranno realizzate due mostre, la prima dedicata alla fortuna di Dante a Firenze nel Trecento e al legame con il Bargello; e la seconda alla riscoperta del ritratto nell'Ottocento. Per questa occasione il Bargello auspica di realizzare supporti digitali non invasivi che restituiscano l'originaria decorazione pittorica giottesca dell'intero Palazzo e le successive trasformazioni. Costo stimato per indagini diagnostiche e contenuti multimediali: 500 mila euro. Info: www.artbonus.gov.it. (ANSA).