Ucraina: esperti, allerta circolazione malware su Telegram

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - I criminali informatici stanno "opportunisticamente" sfruttando il confillto in atto diffondendo attraverso gli attivisti, e soprattutto su Telegram, malware che sembrano strumenti offensivi per prendere di mira le entità russe, ma in realtà hanno come obiettivo utenti inconsapevoli. E' l'allarme lanciato dai ricercatori di Cisco Talos Intelligence Group. In uno dei casi rilevati, la società di sicurezza ha osservato "un attore di minacce" che offre su Telegram uno strumento DDoS (Distributed Denial of Service, per mettere i siti offline, ndr) chiamato destinato ad essere utilizzato contro piattaforme russe. Il file scaricato in realtà infetta la vittima inconsapevole con un malware progettato per rubare credenziali e informazioni sulle criptovalute. "Uno dei mezzi principali su cui stanno giraando questo tipo di offerte è Telegram, molto popolare nell'Europa orientale e ampiamente utilizzata sia da ucraini che da russi".

"Queste osservazioni - spiega CiscoTalos Intelligence Group - servono a ricordare agli utenti che devono essere ancora più in allerta in questo momento per l'aumento delle minacce informatiche. Tali minacce posso assumere la forma di e-mail esca a tema, su notizie relative al conflitto o richieste di donazioni, sono malware mascherati da strumenti di sicurezza difensivi o offensivi. Ricordiamo agli utenti di guardare attentamente le e-mail sospette prima di aprirle e di convalidare software o altri file prima di scaricarli". (ANSA).