Internet: un terzo della popolazione mondiale non è connessa

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Nel 2022 un terzo della popolazione mondiale, 2,7 miliardi di persone, non ha ancora accesso a Internet e anche se il costo dei servizi Internet è diminuito a livello globale, i più poveri del mondo rimangono privati delle opportunità offerte da questa tecnologia,. E' quanto evidenzia un rapporto pubblicato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l''agenzia delle Nazioni Unite per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ."L'accesso a Internet sta crescendo, ma non così velocemente e uniformemente in tutto il mondo come dovrebbe essere", ha dichiarato Doreen Bogdan-Martin, direttrice dell'Itu . "Ci sono ancora troppe persone che non hanno accesso alla tecnologia digitale. La sfida che abbiamo di fronte è mobilitare le risorse che consentirebbero a tutti di beneficiare efficacemente della connettività". Secondo il rapporto, Internet è diventato più conveniente in tutte le regioni del mondo e per tutti i gruppi di popolazione, indipendentemente dal livello di reddito.

Tuttavia, il suo costo rimane un ostacolo importante, in particolare nelle economie a basso reddito. L'attuale situazione economica globale, caratterizzata da un'inflazione elevata, dall'aumento dei tassi di interesse e da elevate incertezze, potrebbe rendere ancora più difficile raggiungere l'obiettivo di espandere la portata di Internet nelle aree a basso reddito. Non ultimo, nell'accesso a internet permane una grave disuguaglianza di genere. Sebbene le donne costituiscano quasi la metà della popolazione mondiale, 259 milioni di donne in meno hanno accesso a Internet rispetto agli uomini. Secondo il rapporto solo il 63% delle donne utilizza Internet nel 2022, rispetto al 69% degli uomini. Il divario di genere è ancora più preoccupante nei paesi a basso reddito, dove il 21% delle donne è connesso, rispetto al 32% degli uomini, una cifra che non è migliorata dal 2019.

(ANSA).