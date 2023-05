Google, gli account inattivi a rischio cancellazione

Gli account Google inattivi da più di due anni potrebbero essere cancellati a partire da dicembre. Lo ha annunciato la società, affermando che le nuove regole sono un avviso per chi ha creato un profilo solo per accedere ad alcuni servizi, come il Play Store di Android, senza usare effettivamente alcune delle app del gruppo, come la piattaforma di posta elettronica. Big G ha ricordato che ogni decisione verrà presa con un certo anticipo, visto che gli utenti interessati riceveranno diversi avvisi prima di vedersi cancellare l'account. Uno dei motivi alla base della mossa è la sicurezza: i profili non utilizzati sono quelli più a rischio di violazione informatica. In uno scenario in cui spesso le persone usano le stesse password per vari servizi, dalle email ai social, vedersi compromettere un account potrebbe voler dire aprire una breccia anche negli altri profili che sfruttano la stessa combinazione di indirizzo email e password. "A partire dalla fine dell'anno, se un profilo Google non è stato utilizzato o non è stato effettuato l'accesso per almeno 2 anni, potremmo eliminarlo con i relativi contenuti, inclusi quelli di Workspace (Gmail, Documenti, Drive, Meet, Calendar), YouTube e Google Foto" spiegano da Mountain View. "Il modo più semplice per mantenere attivo un account Google è accedere almeno una volta ogni due anni". Qualche giorno fa, anche Twitter aveva comunicato la volontà di eliminare dal social gli account inattivi. Secondo le stime di Elon Musk, che guida l'azienda, potrebbero sparire fino a 1,5 miliardi di profili. Con una precisazione, lo stesso Musk ha poi sottolineato che i profili che non postano nulla da anni potrebbero non essere necessariamente eliminati ma solo "archiviati" e sospesi.