Smartphone, un 2023 'pieghevole' con le novità di Oppo

Oppo, che nei giorni scorsi ha siglato un accordo con Huawei per l'utilizzo dei brevetti sul 5G, ha svelato due nuovi smartphone pieghevoli, Find N e Find N2 Flip. per ora destinati al mercato cinese. Il primo è successore del modello già visto a inizio anno, con apertura a mo' di libro, il secondo è invece il primo dispositivo del marchio ad aprirsi a conchiglia, come lo Z Flip di Samsung e il Razr di Motorola. Con questa mossa, il gruppo tenta di consolidare la sua posizione in Europa, dove secondo i dati di Counterpoint Research, detiene il 4% del mercato. Nel 2023 è attesa anche la mossa, in ambito pieghevoli, di Google, con il tanto chiacchierato Pixel Fold di cui ultimamente si hanno indiscrezioni da fonti più o meno attendibili. Nel corso dell'evento "Inno Day 2022", Billy Zhang, President of Oppo Overseas Sales and Services ha dichiarato: "Gli smartphone pieghevoli sono uno dei segmenti prodotto più importanti per Oppo. Con il Find N2 e il nostro primo dispositivo in stile flip, il Find N2 Flip, l'azienda vuole competere in un settore di mercato in costante crescita. Continueremo a investire nei dispositivi pieghevoli e non vediamo l'ora di renderli disponibili per un maggior numero di utenti in tutto il mondo".

Il Find N2 adotta la piattaforma mobile Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e integra una batteria da 4520 mAh con sistema di ricarica veloce da 67 W. Il comparto fotografico posteriore è realizzato in collaborazione con Hasselblad e ha un sensore principale da 50 mp, affiancato da una fotocamera ultra-wide con sensore da 48 mp e da un teleobiettivo da 32 mp. Find N2 Flip è il primo smartphone pieghevole in stile "flip" dell'azienda cinese. Rispetto al Galaxy Z Flip4 di Samsung e al Huawei Pocket S, lanciato a inizio novembre, ha un più ampio display frontale, che migliora l'esperienza degli utenti. I prezzi, al cambio in yen, partono dai circa 800 euro del Flip ai 1.000 del Find N2. Oppo comunicherà nei prossimi mesi le tempistiche per l'arrivo in Europa.