Pixel Fold, il pieghevole di Google potrebbe essere così

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Dopo una serie di indiscrezioni, un sito web pubblica le presunte immagini e video di quello che potrebbe essere il Pixel Fold, primo smartphone pieghevole di Google. I file condivisi da howtoisolve.com provengono dall'informatore OnLeaks, considerato molto affidabile in ambiente tech. I render mostrano un modello che si apre a mo' di libro, simile al Galaxy Z Fold 4 di Samsung e all'Oppo FInd N.

Al centro dello schermo interno e di quello esterno una selfie-camera mentre sul pannello posteriore una configurazione fotografica simile a quella dell'attuale Pixel 7 Pro, con tre lenti e un flash. Stando ai report, lo smartphone dovrebbe integrare uno schermo interno da 7,69 pollici e uno esterno da 5,79 pollici, un processore Tensor G2 e una memoria Ram da 12 GB. Due le colorazioni, Silver e Black. Un dettaglio diffuso da OnLeaks parla anche del possibile supporto ad una penna, in stile Samsung, anche se non presente al momento della vendita.

Secondo quanto trapelato, il lancio di Google Pixel Fold è previsto per il mese di maggio ad un prezzo di circa 1.800 euro.

Nei giorni scorsi, il telefono è apparso anche su Geekbench, un sito dove vengono valutate le prestazioni degli smartphone in commercio e di quelli di cui si attende l'uscita. Stando alle rilevazioni, le performance sono comparabili a quelle del modello di punta di Google, il Pixel 7 Pro, addirittura con uno stesso comparto hardware. Un dettaglio che ha gettato numerosi dubbi sulla veridicità dell'analisi visto il reparto tecnico datato e che rimarrebbe indietro rispetto all'avanzare della tecnologia nel prossimo anno. (ANSA).