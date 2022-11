Anche Honor tra gli smartphone pieghevoli, arriva Magic Vs

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Nel mercato degli smartphone pieghevoli, ad oggi dominato da Samsung, si inserisce anche Honor. L'ex marchio di Huawei, venduto nel novembre del 2020 ad una cordata di investitori cinesi, aveva già svelato a inizio anno un telefonino pieghevole. Il successore, Magic Vs, migliora alcune delle caratteristiche del Magic V, introducendone delle altre, come il supporto ad un pennino. Inizialmente venduto in Cina, questa volta il "foldable" dovrebbe arrivare anche in Europa, nel corso del 2023. Lo ha affermato il Ceo di Honor, George Zhao: "Honor Magic Vs sarà il nostro primo top di gamma pieghevole a debuttare anche nei mercati esteri e siamo fiduciosi che offrirà enormi progressi, trasformando il modo in cui le persone di tutto il mondo usano i loro smartphone". A livello tecnico, lo smartphone riprende le forme e la tipologia di apertura dei Fold di Samsung, con un display esterno da 6,45 pollici e uno interno da 7,9 pollici. Questo pannello supporta anche l'utilizzo di un pennino. Il processore è uno Snapdragon 8+ Gen1 e la batteria è da 5000 mah con ricarica rapida cablata a 66 W, in grado di offrire fino a oltre 10 ore di utilizzo e una ricarica completa in circa 46 minuti. Non è presente la ricarica wireless. Honor Magic Vs integra anche un chip di memoria di sicurezza indipendente per una maggiore protezione dei dati. Sono tre le fotocamere posteriori, un sensore principale da 54 megapixel affiancato da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X e un terzo da 50 megapixel con ottica ultra grandangolare. Due le selfie cam, entrambe da 16 megapixel e posizionate sul pannello esterno e sul lato di quello doppio interno. Honor Magic Vs è disponibile in arancione, ciano e nero, da ieri in Cina, con un prezzo che, al cambio, parte dall'equivalente di 1.009 euro. (ANSA).