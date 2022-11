Smartphone, stime di vendita al ribasso nel 2022

Il mercato degli smartphone è destinato ad una perdita a doppia cifra. Le previsioni sono di Qualcomm, una delle principali aziende che fornisce semiconduttori ai produttori di telefonia, che nei mesi scorsi ha affrontato la carenza di chip e il rialzo dei prezzi delle materie prime. Sulla base del più recente report dell'azienda, il 2022 si concluderà con un calo nella vendita di smartphone pari al 10%-13% rispetto alla previsione precedente tra il 5%-7%. A fare da eco al tonfo del segmento smartphone, le rilevazioni degli analisti di Canalys, secondo cui anche il mercato di Pc e tablet vive una fase di ribasso, con le spedizioni complessive contratte del 13,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Entrambi i report arrivano a qualche giorno dal taglio sulle stime degli utili di Intel e Amd, gli altri due grandi produttori e fornitori di chip e hardware per dispositivi tecnologici. Come spiega Qualcomm: "Data l'incertezza causata dal contesto macroeconomico, stiamo aggiornando i nostri numeri sulla spedizione di smartphone 3G, 4G e 5G nell'anno solare. Prospettiamo un ribasso percentuale a doppia cifra". Qualcomm afferma inoltre che il "rapido deterioramento della domanda" e "l'allentamento dei vincoli di fornitura" nel settore dei semiconduttori hanno portato ad un forte accumulo di scorte nei magazzini. In pratica, ad oggi i chip ci sono ma i marchi che producono smartphone tendono a non acquistarne in quantità dai loro fornitori, tra cui proprio Qualcomm, per l'assenza di domanda da parte dei consumatori.

Qualche giorno fa, l'analista di Idc, Nabila Popal, aveva affermato che una ripresa del mercato degli smartphone è attesa nella seconda metà del 2023 e non più nel primo semestre, come da previsioni di inizio anno. (ANSA).