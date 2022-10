Lenovo mostra lo smartphone che si arrotola

Lenovo ha tenuto il suo evento annuale globale dedicato all'innovazione, il Tech World, durante il quale ha mostrato la propria visione sull'evoluzione della collaborazione tra utenti, spazi e dispositivi e le possibilità di applicazione sia nel mondo reale che nel metaverso. Ad attrarre l'interesse è stato soprattutto un prototipo di smartphone arrotolabile, con uno schermo in grado di passare da circa 4 a 6,5 pollici. Progettato per semplificare il multitasking, la navigazione e l'utilizzo della tecnologia in movimento, il nuovo concept rollable è compatto, ma non sacrifica le dimensioni dello schermo, consentendo ai contenuti di essere adattati dinamicamente al dispositivo, mentre il display scorre verso la base interna, al clic su un pulsante.

Un video diffuso da Motorola, il cui marchio mobile è controllato da Lenovo, mostra la parte supplementare del display che esce fuori dalla scocca principale, rotolando dal bordo inferiore. Non è visibile nessuna fotocamera anteriore, che potrebbe essere nascosta sotto il pannello, così come avviene sul Galaxy Z Fold 4 e Z Fold 3 di Samsung. Anche se Lenovo non ha rilasciato informazioni ben precise sull'eventuale commercializzazione dello smartphone, il suo funzionamento sembra già ben oleato e pronto all'uso. L'azienda ha anche presentato un altro prototipo, questa volta un notebook con schermo che si allunga. Entrambi i dispositivi sono dotati di un pannello Oled flessibile, capace di rotolare senza riportare danni o lasciare pieghe, almeno apparenti. Nell'ambito del metaverso, Lenovo ha lanciato la piattaforma di realtà virtuale Lenovo ThinkReality Vrx che, secondo il produttore, "avrà un impatto sulle generazioni future mentre navigano in un mondo in rapida evoluzione".