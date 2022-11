Black Friday, spese record negli Usa nonostante l'inflazione

In attesa di conoscere le cifre esatte, la spesa del Black Friday negli Stati Uniti avrebbe raggiunto picchi elevati. Lo dicono gli esperti di Adobe Analytics, secondo cui gli acquirenti hanno speso oltre 9,12 miliardi di dollari in compere online, superando le previsioni.

Sono circa 11,2 miliardi di dollari invece quelli previsti nel periodo del Cyber Monday, che si concentra nella giornata odierna. La "cyber week", negli Usa, va dal giorno del Ringraziamento al lunedì che segue il Black Friday. Considerando il solo commercio elettronico, la settimana dovrebbe chiudersi con 34,8 miliardi di dollari di acquisti, in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Secondo Adobe Analytics, i forti sconti hanno attirato i consumatori statunitensi sullo sfondo di un'inflazione elevata, dando il via al più grande evento di shopping dell'anno.

"La domanda di e-commerce è rimasta solida e il Black Friday è destinato a superare per la prima volta i 9 miliardi di dollari di vendite online" ha affermato Vivek Pandya, analista capo di Adobe. L'analisi copre oltre 1 trilione di visite a siti web di vendita al dettaglio, anche se l'azienda non rivela i nomi delle piattaforme di cui tiene traccia. Altri dettagli che emergono dallo studio è che sale negli Stati Uniti l'utilizzo dello smartphone per effettuare acquisti, con lo shopping via mobile che interessa il 53% delle vendite totali online in periodo Black Friday. Uno slancio che potrebbe durare fino a Natale: "Mentre gli sconti del Black Friday passano, prevediamo che lo slancio della spesa online possa continuare per tutto il fine settimana e oltre" ha affermato Pandya.