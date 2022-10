Installazioni di robot crescono del 18% nell'agroalimentare

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Le installazioni di robot industriali ha raggiunto la quota di 1199 unità (+18%) nel 2021 nel settore de food and beverage italiano. Le installazioni annuali hanno superato per la prima volta le 1000 unità nel 2019. E' quanto emerge con il nuovo rapporto World Robotics diffuso dall' International Federation of Robotics. Le installazioni complessive in tutti i settori di robot in Italia- informa una nota- sono aumentate del 65% raggiungendo le 14.083 unità nel 2021, "l'anno di maggior successo nella storia del Paese".

"L'Italia- sottolineano- è il secondo mercato di robot più ampio in Europa dopo la Germania". "A portare- commenta Marina Bill, presidente della Federazione internazionale di robotica- i risultati del 2021 sono stati gli effetti del recupero dalla pandemia di Covid-19 e gli acquisti precedenti dovuti a una riduzione dei crediti d'imposta nel 2022. Il Paese aveva visto diversi anni di forte crescita e la pandemia non ha ostacolato la domanda di robot". (ANSA).