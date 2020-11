Serie A: Lazio-Udinese in campo - LIVE

In campo Lazio-Udinese 0-1 LIVE

Al 18' pt, Forestieri per Arslan che scarica un diagonale. La leggera deviazione di Acerbi beffa Strakosha

Inzaghi, abbiamo il dovere di restare tra prime

"Veniamo da ottime prestazioni e ora siamo di nuovo in alto. Abbiamo il dovere di rimanere lì con le prime. Abbiamo tutte le potenzialità ma ovviamente dipende tutto da noi". Lo dice Simone Inzaghi in vista della partita contro l'Udinese all'Olimpico. "Da qui a Natale ci saranno tanti banchi di prova e dovremo essere bravi a farci trovare pronti", aggiunge il tecnico della Lazio in conferenza stampa. Nessun calcolo in vista del big match di Champions in casa del Borussia Dortmund la settimana prossima: "Nella mia testa non c'è turnover. Con cinque cambi a disposizione non esistono distinzioni tra titolari e riserve", conclude.