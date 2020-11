Crotone Lazio apre alle 15 il week end dell'ottava giornata di Serie A

Così i due tecnici alla vigilia

Inzaghi: 'Su Immobile deciderò all'ultimo' - "Immobile l'ho ritrovato come l'avevo lasciato, con tantissima voglia di giocare, di mettersi a disposizione della squadra. Ha lavorato un giorno e mezzo con gli altri, ma l'ho visto in discrete condizioni. Sabato deciderò l'undici migliore per come cominciare". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla conferenza stampa di vigilia della trasferta in casa del Crotone. Gara alla quale prenderà parte, dall'inizio o a gara in corso, anche il bomber partenopeo tornato ad allenarsi solo ieri dopo l'isolamento per la positività ai tamponi Covid. Discorso a parte per Luis Alberto, che dopo le scuse alla società per le polemiche sull'aereo del club, potrebbe comunque partire dall'inizio anche se Inzaghi precisa: "Sotto l'aspetto personale è stata una settimana difficile per lui, penso. Sotto l'aspetto professionale ha lavorato molto bene e sono contento per lui. Sa che ha fatto una cavolata e sarà multato dalla società".

Stroppa: 'Abbiamo una buona idea di gioco ma servono punti' - "Abbiamo una buona idea di calcio, ma non basta: dobbiamo fare punti". Così Giovanni Stroppa presenta la sfida di sabato pomeriggio che il suo Crotone lancerà alla Lazio. Una sfida che arriva dopo la pausa di campionato che, però, è servita poco al Crotone: "Non si è potuto lavorare benissimo - dice Stroppa - sia per le assenze dei calciatori chiamati in nazionale che per quelle causate da vari acciacchi. Il primo vero allenamento con la squadra al completo è stato oggi perché i nazionali sono arrivati ieri sera e gli altri si sono riaggregati". Stroppa è obbligato a cambiare in difesa dove sono incerte le condizioni di Reca, infortunatosi con la Polonia nella gara contro l'Italia. Anche Benali non è in ottime condizioni. Inoltre c'è da trovare il sostituto a Luperto, che è squalificato: