Nasce la nuova Serie A, si parte con Juventus-Sampdoria

La Serie A parte il 19 settembre con Benevento-Inter (posticipata), Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta (posticipata), Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia, Hellas Verona-Roma. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario in diretta streaming sui canali della Lega. TUTTE LE GIORNATE - VAI

SCARICA e STAMPA il nuovo calendario della SERIE A 2020-21

Un inizio scoppiettante per il prossimo campionato di serie A: già alla seconda giornata è tempo di grandi sfide con Roma-Juventus e Inter-Fiorentina. Nella terza, Juve-Napoli e Lazio Inter, mentre alla quarta il derby di Milano in casa dei nerazzurri. Atalanta-Inter e Lazio-Juventus alla settima giornata, all'ottava Napoli-Milan. Si prosegue con la decima, la giornata anche di Juventus-Torino. Due partite interessanti alla dodicesima: Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. La tredicesima sarà animata da Lazio-Napoli. I biancocelesti affronteranno il Milan a San Siro subito dopo. Alla quindicesima occhi puntati su Milan-Juventus, alla diciassettesima su Roma-Inter. Penultima giornata di andata animata dal derby d'Italia e da quello di Roma con un'altra sfida affascinante tra Napoli e Fiorentina.

Debutto con i campioni d'Italia della Juventus a Torino per la Sampdoria, il Genoa aspetta il Crotone al Ferraris mentre lo Spezia andrà a Udine. E' questo l'esito per le liguri del calendario di serie A 2020/21 appena sorteggiato, che per la prima volta vedrà 6 derby in regione con lo Spezia, neo promossa. La stracittadina della Lanterna tra Sampdoria e Genoa sarà alla sesta giornata, il 1 novembre. Mentre il match di ritorno sarà disputato il 3 marzo. Il 23 dicembre gli aquilotti di Vincenzo Italiano affronteranno il Genoa in casa alla 14esima giornata (ritorno il 25 aprile). Mentre all'inizio del 2021 (esattamente il 10 gennaio) in calendario proporrà Spezia-Sampdoria (giornata numero 17°) che si incontreranno per il bis il 12 maggio.

La Lega calcio di Serie A ha comunicato la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il turno infrasettimanale del massimo campionato, in programma inizialmente mercoledì 3 febbraio 2021, viene posticipato a mercoledì 3 marzo 2021. Le semifinali d'andata di coppa si disputeranno mercoledì 3 febbraio (e non mercoledì 10 febbraio) 2021; quelle di ritorno andranno in scena mercoledì 10 febbraio e non mercoledì 3 marzo 2021. I derby del prossimo campionato di serie A potranno svolgersi anche nei turni infrasettimanali

Lazio: Inzaghi "calendario complesso" - "Il sorteggio del calendario ci ha prospettato un programma complesso: nel girone di ritorno disputeremo tanti scontri diretti in trasferta ed, inoltre, sarà difficile affrontare alcuni incastri di calendario considerando gli impegni di Champions League che verranno pianificati tra un mese". È il commento del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, in merito al sorteggio del calendario di Serie A, che vede per i biancocelesti un cammino tutto in salita, con la prima giornata in casa contro l'Atalanta rinviata al 30 settembre e l'esordio a Cagliari il 27. Alla terza giornata subito lo scontro diretto con l'Inter all'Olimpico: "Vogliamo farci trovare pronti in vista delle prime giornate della nuova Serie A, ci stiamo allenando per iniziare al meglio questo percorso", ha fatto sapere Inzaghi sul sito del club biancoceleste.