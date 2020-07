Liguria, Grillo sente Crimi: 'Avanti con Sansa'

M5s fa quadrato sulla candidatura di Ferruccio Sansa insieme al Pd per le Regionali in Ligrtia dopo le indiscrezioni che parlavano di dubbi in una parte dei pentastellati. Il capo politico M5s Vito Crimi ha sentito questa mattina il candidato per confermargli il sostegno del Movimento.

Il candidato alle regionali in Liguria di Pd-M5s-sinistre Ferruccio Sansa conferma di aver parlato con il capo politico dei 5 Stelle Vito Crimi. "Sì ci siamo sentiti - dice all'ANSA -. Ha detto che il Movimento ha scelto compatto sia a livello regionale che nazionale, che sono molto contenti", "sapevano quando mi hanno scelto che sono un giornalista rompiscatole: le ho rotte al Pd, ai 5s è un po' la mia ragione sociale. Sono tranquillissimo".

Anche il fondatore del M5S Beppe Grillo ha sentito al telefono il capo politico Vito Crimi e gli ha confermato il sostegno alla candidatura di Ferruccio Sansa alla presidenza della Liguria.