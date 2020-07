Regionali: Crimi, avanti su Laricchia in Puglia

"Contrariamente a quanto riportano i falsi 'retroscena' e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere un passo indietro ad Antonella". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del M5s, in un lungo post sulla candidata del Movimento alle elezioni in Puglia, Antonella Laricchia.

"La Puglia ha bisogno di un cambiamento vero - è la premessa - Non il solito valzer fra partiti di destra e sinistra che si scambiano poltrone senza cambiare nulla, ma una reale inversione di rotta, che consenta a questa meravigliosa regione di valorizzare appieno le sue bellezze naturali e le sue risorse, e di liberare le sue immense potenzialità per venire finalmente incontro alle esigenze dei cittadini".